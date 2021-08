Emmanuel Macron : "l'Afghanistan ne doit pas redevenir le sanctuaire du terrorisme" Rédigé par leral.net le Mardi 17 Août 2021 à 03:20 | | 0 commentaire(s)| Emmanuel Macron, s'est s'exprimé lundi pour réagir à la prise de contrôle de l'Afghanistan par les Taliban. Alors que la France évacue ses ressortissants, le Président a par ailleurs déclaré que le "devoir et la dignité" de la France était de "protéger" les Afghans qui l'ont aidée et qui sont désormais menacés.





"L'Afghanistan ne doit pas redevenir le sanctuaire du terrorisme qu'il a été", a exhorté lundi 16 août Emmanuel Macron, lors d'une allocution télévisée, en réaction de la prise de pouvoir de l'Afghanistan par les Taliban.



"Des groupes terroristes sont présents en Afghanistan et chercheront à tirer profit de la déstabilisation", a mis en garde le Président, assurant que la France continuerait "de lutter activement contre le terrorisme islamiste sous toutes ses formes".



Le chef de l'État a par ailleurs appelé à "une réponse internationale responsable et unie", et à "une action politique et diplomatique". "C'est un enjeu pour la paix et la stabilité internationale, contre un ennemi commun, le terrorisme et ceux qui le soutiennent. À cet égard, nous ferons tout pour que la Russie, les États-Unis et l'Europe puissent efficacement coopérer, car nos intérêts sont les mêmes", a-t-il insisté.

