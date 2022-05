Emouvant témoignage d'une mère : "mon enfant a été baptisé ce mardi, ce dont il souffrait n'était pas..."

Dans cet audio, c'est une mère déboussolée, qui n'a que ses yeux pour pleurer et constater les dégâts : "mon bébé n'avait pas une maladie grave. Et pourquoi on ne nous autorise pas à rester au chevet de nos bébés ? On aurait pu faire quelque chose avant que le drame ne se produise. A Thiès on nous permet d'assister nos enfants. Mon bébé a juste une semaine, on l'a baptisé mardi dernier...", a-t-elle sorti difficilement.