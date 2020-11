Emploi des jeunes: Le remède de Macky Sall contre l’émigration* Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Novembre 2020 à 13:09 | | 0 commentaire(s)|

Après le FNPJ et l’ANPEJ, l’État du Sénégal va lancer une nouvelle structure pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. L’annonce a été faite par le chef de l’État, en Conseil des ministres de ce mercredi 19 novembre. Macky Sall a ainsi informé le Gouvernement de sa décision de créer un Conseil national pour l’insertion et […] Après le FNPJ et l’ANPEJ, l’État du Sénégal va lancer une nouvelle structure pour faciliter l’insertion professionnelle des jeunes. L’annonce a été faite par le chef de l’État, en Conseil des ministres de ce mercredi 19 novembre. Macky Sall a ainsi informé le Gouvernement de sa décision de créer un Conseil national pour l’insertion et l’emploi des jeunes (CNIEJ) qu’il compte visiblement surveiller de très près puisqu’il sera logé à la Présidence. Il s’agit d’un organe consultatif stratégique d’impulsion, qui sera mis en place dans la deuxième quinzaine de décembre 2020. À ce propos, les ministres en charge de l’Emploi, de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion, du Travail et de la Jeunesse sont chargés de soumettre au président Sall par le biais du Ministre, Secrétaire général du Gouvernement, un projet relatif à la création du CNIEJ qui sera examiné en Conseil des ministres avant la fin du mois de décembre 2020.

Selon le communiqué du Conseil des ministres, Macky Sall a également rappelé aux ministres en charge de l’Education, de la Formation professionnelle et de l’Enseignement supérieur, « l’urgence de transformer davantage les modes et méthodes d’enseignement et de formation par le développement de l’e-Éducation avec l’intégration systématique du Numérique et l’actualisation des curricula de formation à des métiers et vocations conformes aux évolutions du monde contemporain. »

Par ailleurs, Macky Sall a exigé au ministre en charge de l’Emploi, Dame Diop, de soumettre « dans les plus brefs délais, une stratégie nationale d’insertion professionnelle (SNIP) qui accorde une priorité fondamentale aux jeunes diplômés, en cohérence avec les dispositifs publics (DER F/J, ADEPME, FONAMIF….) » Également, il a souligné « l’impératif d’actualiser la cartographie des demandeurs d’emplois au Sénégal (en intégrant l’âge, le genre, la région et la formation) » et la nécessité « de veiller à une meilleure maîtrise des flux de sortants « diplômés » des écoles de formation professionnelle. »

Sur la stratégie d’intensification de l’insertion professionnelle des jeunes apprentis et diplômés, le Chef de l’Etat a insisté sur l’importance qu’il lui accorde et qui s’est traduite par le renforcement du Ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, des volets stratégiques « Apprentissage » et « insertion professionnelle » afin, d’une part, de former les jeunes à des métiers qui répondent aux besoins de l’économie et du marché du travail et, d’autre part, d’accompagner les diplômés et les apprentis à bien entrer dans la vie professionnelle et économique.

Il invite le Ministre en charge de l’Insertion à engager, sur le terrain des initiatives sectorielles pragmatiques d’aide à l’embauche des jeunes en relation avec le Ministre en charge du Travail, les organisations patronales, les structures et mouvements de jeunesse (Conseil National de la Jeunesse, ONCAV…)…



Source : Source : https://letemoin.sn/lemploi-des-jeune-le-remede-de...

Accueil Envoyer à un ami Partager