Emploi des jeunes : Macky Sall rappelle les efforts engagés par son gouvernement

Il a rappelé que c’est le sens des investissements que nous continuons de faire dans l’éducation et la formation, y compris pour nos daara modernes. «C’est aussi le sens de nos politiques de soutien à l’employabilité, par l’enseignement du savoir-faire. Dans tous les pays, l’expérience montre que si la diffusion de connaissances livresques permet d’avoir un diplôme, elle ne suffit pas pour offrir la qualification nécessaire à l’emploi ou à l’auto emploi.



C’est pourquoi nous développons davantage l’enseignement professionnel pour mieux préparer notre jeunesse à la vie active », a confié Macky Sall. Il dit souhaiter qu’à chaque niveau de formation et de diplôme, corresponde un niveau de qualification qui facilite l’insertion dans le marché de l’emploi.



«C’est ce que nous faisons avec succès dans nos Instituts supérieurs d’enseignement professionnel, (Isep). Et c’est ce que nous comptons faire avec le programme déjà finalisé de 38 Centres départementaux de formation professionnelle », a fait savoir le président Sall.



En même temps, a-t-il dit, la Der poursuit ses activités de financement, d’encadrement et de conseil en soutien aux femmes et aux jeunes, sur l’étendue du territoire national.



Quant au Programme XËYU NDAW ÑI, Macky Sall affirme qu’il a généré à ce jour 63 650 emplois sur les 65 000 prévus ; alors que 14 150 jeunes débutants ont bénéficié de la Convention Etat-employeurs, sur l’objectif initial de 20 000.

M. Sall souligne que le Programme des domaines agricoles communautaires (Prodac) et les agropoles s’inscrivent également dans la réponse à la problématique de l’emploi et de l’entreprenariat des jeunes, avec la création de pôles de développement économique dans nos terroirs.



«Nous ferons encore plus pour l’emploi des jeunes avec l’exploitation prochaine de nos ressources gazières et pétrolières. Ainsi, en collaboration avec nos partenaires, l’Institut national du pétrole et du gaz a formé 78 ingénieurs et techniciens déjà opérationnels. D’autres sont en cours de formation », a révélé le président de la République.



