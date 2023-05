Emploi des jeunes à Khombole : Les bons points du Maire Magueye Boye

« A ce rythme le chômage des jeunes risque d’être endigué à Khombole ». Telle est l’appréciation du président du jury, Me Alioune Badara Guèye des « Actions Républicaines pour un Mouvement vers l’Emergence (A.R.M.E) » délivrant les bulletins de notes du premier semestre 2023 de la commune de Khombole dirigée par l’inspecteur des Impôts et domaines Maguèye Boye. « Depuis son accession à la tête de la mairie de Khombole, Maguèye Boye est en train de jouer sa partition dans la stratégie nationale de lutte contre le chômage des jeunes. L’emploi des jeunes n’étant pas une compétence transférée parmi les quatorze domaines répertoriés, le maire a fait fi de cela et déroule des politiques et stratégies lui permettant d’insérer beaucoup de jeunes de la commune de Khombole dans le monde du travail », renseigne un communiqué parcouru par « Le Témoin ».



Selon « l’Arme », le maire a donné des emplois à plus de cent jeunes de la commune de Khombole dans les programmes Xeyou Ndaw yi, Fera, Crous, Coud, Cadastre et autres entreprise partenaires. « Outre les jeunes, l’autonomisation des femmes est aussi au cœur des préoccupations du dynamique maire de Khombole Magueye Boye. Pour des femmes autonomisées capables de s’investir dans des activités créatrices de revenus et porteuses de croissance, l’édile de la ville de Khombole a renoncé à l’ensemble de ses indemnités et au budget de fonctionnement de son cabinet pour mettre sur place un fond revolving avec une ligne de crédit sans intérêt de quarante millions (40.000.000 f) pour le financement des femmes et des jeunes » fait savoir Me Alioune Badara Guèye des « Actions Républicaines pour un Mouvement vers l’Emergence » (A.R.M.E).