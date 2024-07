Employé brutalisé : Les deux Chinois et leur interprète, condamnés

Rédigé par leral.net le Mercredi 24 Juillet 2024 à 20:12 | | 0 commentaire(s)|

Ce mercredi, le tribunal départemental de Tivaouane a rendu sa décision contre les deux Chinois et leur interprète Ibrahima Sory Traoré, arrêtés et placés sous mandat de dépôt.



Ils avaient brutalisé un de leurs employés du nom de Ibrahima Fall, pour reprendre le salaire qui lui a été versé, sous prétexte qu’il avait refusé de décharger, nous dit "Seneweb".



A l’issue du procès, les deux Chinois (le comptable et le manager d'une entreprise chinoise basée à Darou Khoudoss) et leur interprète, ont été condamnés à une peine de 3 mois d’emprisonnement.



Incarcérés depuis le 11 juin dernier, ils resteront donc en prison pendant un peu moins de 2 mois. Ils doivent allouer la somme de 5 millions FCfa à Ibrahima Fall, en guise de dommages et intérêts.



Lors de l’audience, l'avocat de la partie civile avait réclamé 100 millions FCfa aux prévenus.



Ndèye Fatou Kébé