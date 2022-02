Employé indélicat : Plus de 2 millions 200 mille FCfa dans la nature

Agent commercial d’une société de la place, Cheikh M. Mb. se livre parfois à des pratiques peu orthodoxes. Il a soutiré de l’argent à son patron. Le sieur Cheikh qui jouit d’une confiance aveugle de la part de son patron, a reçu des commandes et les a livrées aux clients sans reverser l’argent. Pour se couvrir, il dira à son patron que les clients tardent à verser l’argent, informe "L'As".



Or, son patron a interdit les prêts. Ainsi, le cumul des factures impayées s’établit 2, 265 millions FCfa. Sommé de s’expliquer sur les factures, Cheikh M. Mb a donné des explications légères. Soupçonnant un détournement, le patron a déposé une plainte. Cheikh M. Mb. a été interpellé et déféré au parquet pour escroquerie et abus de confiance.

