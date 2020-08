Empoisonnement de l'opposant russe Alexeï Navalny : la France dénonce un «acte criminel» Rédigé par leral.net le Mardi 25 Août 2020 à 17:55 | | 0 commentaire(s)| La France a dénoncé mardi 25 août l'«acte criminel» perpétré à l'encontre de l'opposant russe Alexeï Navalny, victime d'un empoisonnement selon l'Allemagne, et a réclamé aux autorités russes une «enquête rapide et transparente», a indiqué le Quai d'Orsay.

«La France exprime sa profonde préoccupation devant cet acte criminel perpétré à l'encontre d'un acteur majeur de la vie politique russe», a déclaré le sous-directeur de la presse au ministère, jugeant «indispensable que les autorités russes diligentent une enquête rapide et transparente qui permette d'établir les circonstances dans lesquelles cet acte a été commis».



Paris estime que «les responsables de cet acte devront être identifiés et traduits devant la justice» et réitère sa volonté d'apporter à l'opposant ainsi qu'à ses proches son «appui dans ces circonstances difficiles».



Peu avant, le Kremlin avait jugé Navalny: le Kremlin critique la hâte des médecins allemands à conclure à l'empoisonnement. L'opposant restait mardi en coma artificiel, dans un état grave, même si sa vie n'est pas en danger. Les médecins de l'hôpital de la Charité de Berlin se sont refusés à tout pronostic quant à l'évolution de son état de santé.



Figaro.fr



