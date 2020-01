Emprisonnement de Guy Marius Sagna et Cie: "Une violation de l'article 139 du CPP" Dans quelques heures, la Cour d'appel de la Chambre d'accusation de Dakar va statuer sur les demandes de mise en liberté provisoire introduites par les avocats de Guy Marius Sagna, Fallou Seck et Ousmane Sarr. Emprisonnés le 29 novembre dernier, ils avaient interjeté appel, le 20 décembre dernier. D'après Me Moussa Sarr qui a fait face à la presse après sa plaidoirie, la place de ses clients n'est pas en prison. Car, leur mandat de dépôt viole l'article 139 du Code de procédure pénale. "Toutes les conditions ont également réunies pour qu'ils obtiennent une liberté provisoire", a défendu la robe noire.



Les mis en cause sont poursuivis pour incitation à la révolte, attroupement ayant occasionné des troubles à l'ordre public, participation à une manifestation interdite, rébellion, violences et voies de faits sur agents de la force publique.

