Emprisonnement de Khalifa Sall : Aby Ndour ne se « sent pas à l’aise » iGFM-(Dakar) Certes, elle a tourné le dos au Parti Socialiste (PS), mais elle ne cache pas ses sentiments douloureux suite à l’emprisonnement de l’ancien maire de Dakar, Khalifa Sall.



« Je pense que cette situation me fait mal. Pour être sincère, je ne me sens pas à l’aise. Quand je passe devant la prison de Rebeuss, subitement j’ai un pincement au cœur », a-t-elle avoué, vendredi soir, sur la RFM, lors de l’émission « Keur Gui ».



« Je lui ai rendu visite à plusieurs reprises, mais je ne peux pas dévoiler ici ce qu’on s’est dit. Ce sont des choses qui vont rester entre nous », a-t-elle ajouté, soulignant qu’elle prie beaucoup pour Khalifa Sall qui est également membre du PS.



« La situation au PS ne me plaît pas du tout, j’ai mal. Mais, j’espère que les choses évoluer puisque Tanor Dieng et Khalifa Sall sont tous des gens que j’estime », a-t-elle conclu.











