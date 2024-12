Emprisonnement de Samuel Sarr: Oumar Faye, de Leral Askan Wi dénonce une "orchestration" et promet l’éclatement de la vérité Rédigé par leral.net le Mardi 31 Décembre 2024 à 17:19 | | 0 commentaire(s)| Oumar Faye, leader de Leral Askan Wi revient sur l’emprisonnement « arbitraire » et « inique » de Samuel Sarr, ancien Ministre de l’Energie sous le régime de Wade. Il considère que l’homme d’affaires est victime d’une orchestration pour l’écarter d’un projet phare pour le devenir énergétique du pays. Malgré son sacrifice intense et ses efforts énormes, retient-il, Samuel Sarr qui pilotait cette œuvre gigantesque d’une production énergétique de plus de 250 000 megawatts a été, tout simplement, poignardé.

Sinon, Oumar Faye peine à comprendre comment Samuel Sarr, en compagnie d’autres sénégalais dans ce projet, visant à résoudre les problèmes énergétiques du pays, il a été le seul à être inquiété. Ainsi, Oumar Faye promet que la vérité finira par éclater en plein jour.

