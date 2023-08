Emprunt obligataire par appel public à l’épargne : Dakar lève plus de 138 milliards de FCFA Rédigé par leral.net le Vendredi 11 Août 2023 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|

L’emprunt obligataire par appel public à l’épargne de l’Etat du Sénégal par émission simultanée a mobilisé quelque 138 milliards 162 millions 960 mille FCFA, a appris l’APS de la Société de gestion et d’intermédiation, Invictus Capital & Finance, structure initiatrice de cette campagne. »Signe de la confiance des investisseurs, l’opération a été sursouscrite et clôturée […] L’emprunt obligataire par appel public à l’épargne de l’Etat du Sénégal par émission simultanée a mobilisé quelque 138 milliards 162 millions 960 mille FCFA, a appris l’APS de la Société de gestion et d’intermédiation, Invictus Capital & Finance, structure initiatrice de cette campagne. »Signe de la confiance des investisseurs, l’opération a été sursouscrite et clôturée à 138 milliards 162 millions 960 mille FCFA », s’est réjouie Invictus Capital & Finance dans une note transmise, jeudi, à l’APS. L’opération, qui porte sur des tranches de maturité de 5, 7 et 10 ans, s’est déroulée du 03 au 09 août 2023 pour un montant de 120 milliards de FCFA, indique le texte. Il s’agissait notamment de la structuration et du placement de l’emprunt obligataire par appel public à l’épargne de l’Etat du Sénégal par »émission simultanée dénommée »Etat du Sénégal 6,15% 2023-2028 » ; »Etat du Sénégal 6,30% 2023-2030 » ; »Etat du Sénégal 6,50% 2023-2033 » sur le marché financier régional de l’Union économique et monétaire ouest africaine, précise le document.



Source : https://lesoleil.sn/emprunt-obligataire-par-appel-...

