"En 2021, aucun véhicule de plus de 40 ans ne va faire de transport public au Sénégal" (Ministre)

Rédigé par leral.net le Mercredi 28 Octobre 2020 à 11:38 | | 1 commentaire(s)|

Les autorités en ont assez des états d'âme des transporteurs. Pour eux, il est temps de respecter cette directive de l’UEMOA qui date de 2005. C’est pourquoi, après 16 ans d’application graduelle, le ministre des Infrastructures, Me Oumar Youm, estime que cela ne peut pas perdurer. A cet effet, indique "L'As", Me Oumar Youm fait savoir à l’hémicycle que le Sénégal va commencer en mars 2021, l’application intégrale du règlement 14 de l’UEMOA.



Toutefois, rappelle-t-il, à chaque fois qu’il y a une application de loi, il y a des grèves et des manifestations. A cet effet, il a invité tous les acteurs à faire bloc autour de cette loi et appelé certains à cesser de diviser les Sénégalais. Parce que, dit-il, une loi est un ordre général et s’applique à tout le monde et il faut que les gens acceptent la réglementation. Car, estime Me Youm, ce sont les surcharges qui sont sources de nombreux accidents et font vieillir rapidement les véhicules. En outre, il a informé également qu’en 2021, aucun véhicule de plus de 40 ans ne va faire de transport public au Sénégal. Et, un camion qui a plus de 40 ans, ne va plus circuler au Sénégal. Et il a révélé que le décret d’application est déjà prêt.

