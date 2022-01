En 3 mois, les Sénégalais ont passé plus de 8 milliards de minutes au téléphone (étrangers compris) Le volume des communications émises des réseaux de téléphonie mobile au Sénégal est estimé à 8,07 milliards de minutes au cours du troisième trimestre de l’année 2021, contre 7,84 milliards de minutes au trimestre précédent, soit une hausse de 2,92%. C’est en tout cas ce qu’indique l’ARTP qui vient de procéder à la publication de tableaux de bord trimestriels du secteur des télécommunications. Dans ce présent rapport, lu par Ola sn, le régulateur note une augmentation de 14,42% du trafic en glissement annuel (entre le troisième trimestre 2020 et le troisième trimestre 2021). S’agissant de l’évolution mensuelle de l’usage moyen sortant par client (en minute), l’Artp révèle que l’usage moyen mensuel est de 141 minutes au mois de juillet, en hausse de 3 minutes par rapport au mois de juin.



Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Janvier 2022 à 20:22 | | 0 commentaire(s)|

Les usages moyens s’établissent respectivement aux mois d’août et septembre 2021 à 137 et 131 minutes de communications par client. Pour ce qui est de l’évolution trimestrielle de la répartition du trafic voix (on-net/off-net1), il faut noter que le trafic on-net représente environ 79,54% du trafic émis à partir des réseaux de téléphonie mobile, en baisse de 0,7 point par rapport au trimestre précédent.



La part du trafic off-net national dans le trafic total est en hausse de 0,6 point au cours de ce trimestre et représente 19,38%. La part du trafic sortant vers l’international est estimée à 0,89% du trafic total sortant des réseaux de téléphonie mobile au cours du trimestre. La part du trafic acheminé sur les réseaux de téléphonie fixe (0,19%). Le trafic SMS, estimé à 501 millions d’unités au cours de ce trimestre contre 477 millions d’unités le trimestre précédent, n’est pas en reste. Il a connu une hausse de 5,01%. L’usage moyen mensuel des SMS suit la tendance du trafic SMS sortant. Il est de neuf (9) SMS par client au cours du troisième trimestre 2021. Ce trafic ne concerne que les téléphones portables. Le volume total des communications émises des réseaux de téléphonie fixe s’élève à 43,90 millions de minutes au troisième trimestre 2021, contre 49,06 millions de minutes le trimestre précédent, soit une baisse de 10,51%.



Il faut souligner que le parc de lignes de téléphonie mobile enregistre une hausse de 0,38% au troisième trimestre et s’élève à 19.742.292 lignes. La croissance du parc de lignes de téléphonie mobile des opérateurs est soutenue par les lignes prépayées et post payées qui ont augmenté respectivement de 0,32% et 4,07% au cours de ce trimestre

Enfin, le taux de pénétration de la téléphonie mobile qui permet de mesurer le niveau d’utilisation des services de téléphonie mobile au Sénégal est estimé à 118,18% au troisième trimestre 2021, contre 117,73% au trimestre précédent soit une hausse de 0,45 point. Le phénomène des multi SIM (un client possédant plusieurs abonnements) fait que le taux de pénétration dépasse les 100%.

( Les News ) Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook