En Afrique, les barrages de la Coupe du monde 2022 promettent un grand spectacle

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Décembre 2021 à 14:01 | | 0 commentaire(s)|

Mais avant même d'assister à la fête au Qatar, les barrages en eux-mêmes s'annoncent spectaculaires.



Un rendez-vous que tous les amateurs de football ne manqueront pour rien au monde. Analyse d'un spectacle à venir.



Une place encore modeste dans le monde

On le sait, les pays africains ne sont pas parmi les dix favoris de la compétition. Sur Si le football africain est encore mésestimé, les trois premières places du continent sont logiques tant les parcours des équipes ont été exemplaires.



On ne présente plus l’Algérie, avec son lot de stars comme Mahrez. Le champion en titre de la CAN s’impose comme un espoir pour tout un peuple. Malgré une campagne de qualification pour les barrages un peu compliqué, l’équipe reste une des plus performantes du continent grâce au travail de fond de Djamel Belmadi, le sélectionneur.



Le Maroc, quant à lui, a fait un sans-faute. Avec six victoires, et 18 buts marqués pour un seul et unique but concédé, la sélection marocaine à tout simplement écrasé la concurrence dans son groupe.



Du côté du Sénégal, l'heure est aussi à la fête puisque les Lions de la Teranga ont remporté cinq de leurs six matchs de groupe. Dotées d'effectifs cohérents et de plans de jeux stables, les deux sélections s'affichent comme les plus dangereuses d'Afrique à l'aune des barrages.



L’Egypte et le Ghana à l'affût

La superstar du continent, Mohamed Salah a qualifié sa sélection égyptienne avec quelques difficultés. Si l'on connaît la puissance et le palmarès du pays en Coupe d'Afrique des Nations, l'Egypte a encore



Le Ghana, quant à lui, devra maintenir sa belle histoire avec le mondial. Dernière sélection africaine à avoir atteint les quarts de finale avec ce match dramatique contre L'Uruguay, le Ghana s'est fait peur et pouvait être éliminé dès la cinquième journée en cas de défaite contre L'Ethiopie.

Maintenant que sa place pour les barrages est assurée, le pays voudra sans nul doute participer à une quatrième Coupe du monde de son histoire.



Dix matchs qui sentent le football

Si l'on compte en plus le Nigéria, la Tunisie, La RDC, le Cameroun, les affiches ne peuvent qu'être alléchantes. Les sélections déjà rompues à ces joutes voudront remporter un nouveau billet pour la Coupe du monde. Le tout, avec des stars du ballon rond dans pratiquement toutes les sélections. Salah pour l'Egypte, Sadio Mané ou



Le format du match aller-retour ajoute en plus une dramaturgie propice à des scénarios plus fous les uns que les autres. Quand on connaît le jeu agréable et porté vers l'avant du football africain, on ne peut que saliver.

