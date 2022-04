En Casamance, les écoles ferment à cause de l'insécurité Rédigé par leral.net le Mardi 5 Avril 2022 à 02:02 | | 0 commentaire(s)|

Le climat d'insécurité engendré par l'offensive de l'armée sénégalaise dans la zone frontalière entre le Sénégal et la Gambie contre les positions du chef de guerre du Mouvement des forces démocratiques de Casamance, Salif Sadio, a entraîné la fermeture de nombreuses écoles. Cheikh Faye, l'inspecteur d'académie de Ziguinchor, indique que cette mesure vise à éviter que des enfants soient victimes des violences en cours :



"Ce sont des écoles où les élèves se déplacent souvent par groupes d'un village à un autre. Pour éviter des victimes collatérales, en collaboration avec l’Inspection de l'éducation et de la formation, nous avions déjà, à l'entame des combats, décidé de la suspension des cours jusqu'à ce que la situation revienne à la normale." Cheikh Faye explique que même sans la fermeture des écoles, les cours seraient perturbés car beaucoup d’enfants de la zone ont fui l’insécurité avec leurs parents. (DW)





