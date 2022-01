En Direct sur les chaines CANAL+ SPORT:100% de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energies, Cameroun 2021

Communiqué Canal+ du 5 janvier 2022



Les 24 meilleures équipes nationales africaines se retrouvent du 09 Janvier au 06 Février

au Cameroun pour la 33ème édition de la Coupe d’Afrique des Nations.

A cette occasion, CANAL+ déploie de grands moyens techniques et humains

pour assurer à ses abonnés de vivre cette compétition aux premières loges avec :



- La diffusion en intégralité de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies, Cameroun 2021, soit 52 matchs, en direct et en qualité HD



- CANAL+ SPORT 1, la chaîne 100% dédiée à l’événement



- Un traitement éditorial unique avec les meilleurs consultants et journalistes, tous spécialistes du football africain, pour commenter, décrypter et analyser tous les matchs et les faits marquants : Habib Beye, Jean-Alain Boumsong, Fousseni Diawara, Philippe Doucet, José-Pierre Fanfan, Claude Le Roy, Samuel Lobé, Patrick Mboma, Charles Mbuya, Lilian Gatounes, Vincent Radureau et Malick Traoré.

Ce dispositif éditorial est également renforcé avec une équipe de journalistes reporters, présents au cœur des stades pour être au plus près de la compétition.



- Une continuité d’antenne, JOUR DE CAN, assurée à chaque journée de match

par Charles Mbuya ou Malick Traoré et un consultant



- Et tout au long de la compétition, SOIR DE CAN, émission 100% news au format quotidien ou spécial, tout au long de la compétition. Présenté en direct et en plateau par Vincent Radureau, SOIR DE CAN remet en perspective chaque rencontre et moments décisifs de la compétition avec le regard et les analyses avisées de nos consultants. Débats, reportages, interviews exclusives sont également au programme de SOIR DE CAN.



Ainsi, avec un tel dispositif antenne dédié à cette compétition, CANAL+ promet une couverture totale au plus près des joueurs, des entraineurs et de tous les acteurs que ce soit sur le terrain ou en coulisses.



Alors rendez-vous dès le 09Janvier pour vivre pendant un mois de grands moments de foot et d’émotions uniques avec CANAL+.



Vous aussi passez en mode « LA CAN AU CŒUR » en vous équipant avec le décodeur HD CANAL+ au prix exceptionnel de1000 FCFA seulement avec une installation offerteet une antenne offerte à partir de la formule EVASION !

*Offre valable dans la limite des stocks disponibles.



CONTACTS PRESSE

Baba Dissou Akambi

babaDissou.akambi@canal-plus.com

Tel : 33 889 50 20 / 77 882 04 94