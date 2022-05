En Floride, les militants anti-avortement se réjouissent des intentions de la Cour suprême américaine

Madelyn Ocasio est euphorique. La possibilité que la Cour suprême des Etats-Unis revienne sur le droit à avorter cette année, comme le suggère un projet de décision ayant fuité dans la presse, est déterminante pour cette militante anti-avortement de Floride.



"Nous avions ressenti dans nos coeurs que l'arrêt Roe serait annulé cette année", explique Mme Ocasio, 66 ans, qui aimerait voir la haute cour annuler enfin la jurisprudence "Roe versus Wade", qui fonde le droit à l'avortement aux Etats-Unis depuis 1973.



"J'ai toujours eu de l'espoir mais maintenant j'en ai encore davantage. Et j'espère que toutes les manifestations ne dissuaderont pas les juges", ajoute cette membre de l'association anti-avortement Sidewalk Advocates for Life.



"La vie commence à la conception et ce n'est pas un droit de la femme", assure-t-elle dans son jardin à Coral Gables, au sud de Miami, devant des pancartes où l'on peut lire "l'avortement blesse les femmes" et "l'avortement tue des enfants".



- Interdiction totale d'avorter –



Madelyn Ocasio souhaite, comme d'autres activistes, que les autorités de la Floride, dirigée par le gouverneur républicain Ron DeSantis, interdisent rapidement les interruptions volontaires de grossesse (IVG).



"Dans notre Etat, ils ont adopté une loi qui interdit l'avortement à partir de 15 semaines de grossesse mais ce n'est pas suffisant", insiste Mme Ocasio. "Nous devrions avoir des lois plus sévères qui interdisent complètement l'avortement."



Si la Cour suprême rend caduc l'arrêt Roe v. Wade, chaque Etat sera libre d'interdire ou d'autoriser l'avortement.



Dans ce contexte, la Floride sera scrutée de près par le reste du pays, car cet Etat du sud-est est considéré comme un Etat clé, où les résultats des élections sont extrêmement serrés entre républicains et démocrates.



- "C'est le moment d'agir" –



Le lobby contre l'avortement Florida Voice for the Unborn a appelé mardi M. DeSantis à voter une loi "contre tous les avortements en Floride, sauf dans certaines circonstances rares où la vie de la mère est en danger".



"C'est le moment d'agir! Le gouverneur de Floride doit œuvrer pour sauver les enfants à naître" de l'Etat, exhorte dans une lettre consultée par l'AFP le groupe d'intérêt.



La publication du projet de la haute cour a fait l'effet d'une bombe, provoquant des manifestations pro-avortement et faisant réagir jusqu'au président américain Joe Biden, qui a appelé directement les Américains à défendre l'IVG dans les urnes lors des prochaines élections.



Rick Scott, sénateur républicain de Floride, a lui critiqué les démocrates sur Twitter, prônant un durcissement de la législation sur l'avortement.



"Les démocrates ont ouvert la voie aux attaques et aux menaces envers les juges", a-t-il écrit.

"C'est une honte. Chaque vie est précieuse et doit être protégée. Le parti démocrate se refuse à l'accepter", a-t-il poursuivi.

