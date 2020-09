En Libye, Faïez Sarraj quittera le gouvernement d'ici à fin octobre

L'issue politique à la crise que connaît la Libye est en marche. Le chef du gouvernement d'accord national (GAN) libyen, Faïez Sarraj, a annoncé, lors d'une brève allocution télévisée mercredi 16 septembre, être prêt à quitter ses fonctions avant fin octobre pour céder la place à un nouvel exécutif issu de pourparlers interlibyens. ...



En avril 2019, le maréchal Haftar avait lancé une offensive contre la capitale mais au bout de 14 mois de combats meurtriers, ses troupes, malgré le soutien de l'Egypte, des Emirats arabes unis et de la Russie, ont subi une défaite cinglante face aux forces pro-GAN, aidées militairement par la Turquie.



Depuis, les rivaux libyens ont retrouvé le chemin du dialogue et des rencontres se sont déroulées parallèlement à Montreux, en Suisse, du 7 au 9 septembre, et à Bouznika, au Maroc, du 6 au 10 septembre pour relancer le dialogue et trouver une solution politique à la crise libyenne. (Le Monde avec AFP)

Source : https://www.impact.sn/En-Libye-Faiez-Sarraj-quitte...