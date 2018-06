En RDC, une loi pour protéger les anciens présidents

Une loi sur la protection des anciens présidents est au cœur d’une session parlementaire en RDC. En République Démocratique du Congo, l’Assemblée nationale et le Sénat sont convoqués en session extraordinaire mercredi, pour examiner une loi sur “le statut et la protection d’anciens présidents”.



Cet examen de loi se fait à la demande du président Joseph Kabila selon la télévision d’État, qui précise que cette session extraordinaire se tiendra du 20 juin au 19 juillet.



Le communiqué lu à la Radio-télévision nationale congolaise (RTNC) indique que six points seront débattus lors de cette session extraordinaire.



Parmi les textes à l’ordre du jour figure “la loi portant statut des anciens présidents de la République élus”. L’analyse de ce projet de loi intervient à six mois de la présidentielle censée trouver un successeur au président Kabila, dont le dernier mandat a expiré le 20 décembre 2016.



La proposition de loi portant statut d’anciens présidents est un projet qui n’a pas été examiné même s’il est annoncé depuis trois ans.

Cette loi est une initiative du sénateur Modeste Mutinga du groupe de sept partis frondeurs (G7) qui avaient quitté la majorité en septembre 2015.



La RDC a connu quatre chefs d’État depuis son indépendance de la Belgique le 30 juin 1960. Les trois premiers sont déjà décédés, Joseph Kabila – à qui la Constitution interdit de briguer un autre mandat – est le seul en vie.



Depuis 1960, la RDC n’a jamais connu de passation pacifique de pouvoir.