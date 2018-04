Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte En Syrie : une démonstration militaire au-delà des cibles chimiques Rédigé par la redaction le 16 Avril 2018 à 16:55 | Lu 17 fois Les alliés ont tiré 105 missiles au total, mais n’ont pas apporté la preuve que les sites chimiques visés étaient encore actifs.



Des moyens militaires considérables ont été mobilisés, samedi 14 avril, dans le raid qui a frappé les sites de production d’armes chimiques du régime syrien. Au-delà de la réaction à l’emploi criminel de ces armes interdites, ce déploiement des Etats-Unis et de leurs alliés est également apparu comme une démonstration de puissance à l’adresse de la Russie et de l’Iran, soutiens du régime de Damas. « Nous avons convaincu Donald Trump qu’il fallait limiter ces frappes aux armes chimiques », a assuré, dimanche 15, Emmanuel Macron. Mais, a ajouté aussitôt le président français, « nous avons rétabli de la crédibilité vis-à-vis des Russes ».



A l’occasion du raid, la région tout entière est apparue littéralement ceinturée par les missiles de croisière des Etats-Unis et de leurs alliés français et britanniques. Le Pentagone a d’abord mobilisé de nombreux avions de renseignement et de guerre électronique contre les défenses aériennes syriennes et russes, dont un drone de très haute portée Global Hawk. Il a, ensuite, lancé les feux simultanément depuis le golfe Persique, la mer Rouge et la Méditerranée. Au total, 105 missiles ont été tirés.



Ainsi, 76 missiles, tous américains, ont frappé le centre de recherche de Barzeh, près de Damas. Une salve de Tomahawk, depuis des navires, mais aussi des missiles air-sol JASSM-ER : ce fut le premier emploi en opération de cette nouvelle arme, a noté la presse américaine. Elle aura permis aux bombardiers stratégiques B-1B, des mastodontes comparables aux TU 160 russes, de tirer en sécurité à longue distance.



De plus, 22 missiles, conjointement lancés par les trois alliés occidentaux, ont tapé l’usine de stockage de Him Sinshar, à l’ouest de Homs. Un tir combiné, complexe, depuis des bateaux américains (9 missiles), des avions britanniques (8), un navire (3) et un avion Rafale français (2). Enfin, la France seule a visé un bunker situé à sept kilomètres de là, avec 7 missiles SCALP.











lemonde.fr Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Plenel et Bourdin reviennent sur l'interview de Macron Plenel et Bourdin décryptent l'interview de Emmanuel Macron