En Zambie: La Directrice du FMI annonce la tenue d'une nouvelle "table ronde" sur la dette Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Janvier 2023 à 19:48 | | 0 commentaire(s)| Une nouvelle "table ronde" mondiale sur la dette souveraine, à laquelle participeront la Chine, d'autres créanciers et certains pays emprunteurs, se réunira pour la première fois le mois prochain en marge d'une réunion des responsables financiers du G20 en Inde, a déclaré jeudi la Directrice Générale du FMI, Kristalina Georgieva.

L'économiste bulgare, qui a beaucoup insisté pour que l'allègement de la dette soit accéléré, a déclaré qu'elle se rendrait en Zambie dans deux semaines et qu'elle espérait que ce pays africain deviendrait la deuxième nation, après le Tchad, à achever un processus de traitement de la dette au titre du Cadre commun.



Ce cadre a été mis en place par le G20 et le Club de Paris des créanciers en octobre 2020 pour aider les pays à surmonter la crise de la COVID, mais il a connu de longs retards.



D’après Reuters, la Secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, et d'autres membres du G20 sont de plus en plus frustrés par ce qu'ils considèrent comme un retard de la Chine dans le traitement de la dette des pays qui demandent de l'aide. La Chine, pour sa part, fait valoir que les institutions multilatérales devraient également être tenues d'accepter des réductions de la dette qui leur est due.



