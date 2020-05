« En allant au Palais, on ne s’attendait à rien de sérieux » dixit Ousmane Sonko

Rédigé par leral.net le Mercredi 13 Mai 2020 à 12:56 | | 0 commentaire(s)|

Dans son adresse à la Nation, Ousmane Sonko, le leader du Pastef a sévèrement critiqué les nouvelles mesures prises par le Président Macky Sall dans le cadre de la riposte contre le Covd-19.



Il déclare : « Ce qui s‘est passé avant-hier montre qu’ils ne nous mènent pas dans la bonne direction. En allant au Palais, on ne s’attendait à rien de sérieux. Parce que l’habitude est une seconde nature chez l’homme ».

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos