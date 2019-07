« En ce moment, Aliou Sall devrait se trouver en prison » (Responsable Rewmi) Aliou Sall devrait être en prison. C’est la ferme conviction d’un responsable du parti Rewmi, Idrissa Tall et non moins maire de Ngidila, dans le département de Louga.

Rédigé par leral.net le Samedi 13 Juillet 2019 à 15:42 | | 0 commentaire(s)|

« En ce moment, Aliou Sall devrait se trouver en prison. Parce qu’ils n’avaient pas attendu d’enquêter sur Khalifa Sall, Karim Wade et Barthélémy Dias pour les mettre en prison. Ils n’ont qu’à faire la même chose. Ensuite, on s’occupera de son frère, Macky Sall », a-t-il, en effet, déclaré sur Iradio.



Le maire de Ngidila déclare, par ailleurs, que son leader Idrissa Seck ne communiquera pas sur cette affaire, puisqu’il a assez parlé sur le sujet, avant même l’éclatement du scandale.

« J’ai discuté avec mon leader Idrissa Seck près d’une heure sur la question du pétrole et du gaz. On ne l’entendra pas. Car, il en a déjà beaucoup parlé. Il n’a omis aucun aspect de l’affaire. Je peux sortir plus de 20 vidéos qu’il a faites sur ce sujet. Le reste appartient à la population », a-t-il ajouté.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos