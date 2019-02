Accueil Envoyer Partager sur facebook En couple avec 2 femmes, il les oblige à manger pour qu’elles grossissent Rédigé par Alain Lolade le 12 Février 2019 à 17:30 Ce trio vit une relation hors du commun ! En effet, attiré par les femmes rondes, Justin nourrit ses deux compagnes pour qu'elles grossissent.







Pour les aider à prendre du poids, Justin leur prépare donc des repas très riches en calories. Plus elles grossissent, plus Justin est attiré par elles :



"J’ai toujours été attiré par les femmes en surpoids. Je les encourage comme un coach (…) Je veux qu’elles grossissent."



Un étrange trio



Cette étrange relation a débuté, il y a un an. À l’époque, Justin et Lue étaient déjà en couple. Ils ont d’ailleurs une petite fille prénommée Gianni. Puis, Justin a connu Shan. Fou amoureux, il l’a alors présenté à sa compagne, qui est aussitôt tombée sous son charme.



Depuis, le trio et leur petite fille vivent ensemble. Pour Lue, le secret de leur relation hors du communm est la communication. Lors d’un reportage posté par Barcroft TV, elle a également déclaré :



"Quand j’ai rencontré Shan, j’ai tout de suite ressenti une connexion."



"La plupart des gens ont une idée faussée de ce genre de relations. Ils pensent que les femmes sont soumises, mais ce n'est pas vrai ", a déclaré le père de famille.

















