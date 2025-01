En deux ans, le nombre de condamnés sous surveillance électronique double (278 à 562 détenus) Rédigé par leral.net le Vendredi 24 Janvier 2025 à 12:48 | | 0 commentaire(s)|

Sénégal Atlanticactu/ Affaires criminelles/ Saliou Ndong Yakham Lèye, directeur des Affaires criminelles et des Grâces, a annoncé une hausse notable du nombre de personnes condamnées placées sous surveillance électronique. D’après lui, ce nombre est passé de 278 à 562 entre octobre 2023 et janvier 2025, selon l’Agence de Presse Sénégalaise (APS). Il s’exprimait jeudi lors de la conférence annuelle des chefs de parquet, présidée par le ministre de la Justice, Ousmane Diagne. Cette rencontre portait sur la thématique : « La redynamisation des bureaux de l’exécution des peines et les solutions à la surpopulation carcérale ». La mise sous surveillance électronique s’inscrit dans une stratégie des autorités judiciaires visant à désengorger les prisons, en adoptant des mesures d’aménagement de peine pour les condamnés. Cette initiative témoigne de la volonté des pouvoirs publics d’opter pour des solutions à la fois humanistes et efficaces, a précisé Yakham Lèye. Dans le cadre de l’élaboration du plan de travail annuel 2025, l’accent est mis sur le renforcement des bureaux d’exécution des peines, grâce à l’introduction de nouveaux outils numériques, à la standardisation des procédures et à l’extension des mesures d’aménagement des peines.



