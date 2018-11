En direct : Lancement du Domaine agricole communautaire (DAC) de Sangalkam , Macky Sall et Oumar Gueye Le chef de l’Etat Macky Sall va présider le lancement du Domaine agricole communautaire (DAC) de Sangalkam, dans le département de Rufisque,

Au cours de cette réunion, rapporte le communiqué du Conseil des ministres, le président de la République a informé "les membres du Conseil du lancement du DAC de Sangalkam, le 24 novembre 2018 sous sa présidence effective".

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Novembre 2018 à 11:55

Il a évoqué "l’intensification du déploiement national" des DAC et souligné "leur importance primordiale dans l’aménagement durable du territoire, la valorisation des potentialités des localités ciblées, la consolidation de la relance de la production agricole et aquacole, le développement de la formation professionnelle agricole et la création notable d’activités génératrices de revenus et d’emplois décents pour les jeunes et les femmes".



Le Programme des domaines agricoles (PRODAC), mis en œuvre depuis quelques années par le gouvernement sénégalais, a pour but de contribuer à la réduction de la précarité sociale en milieu rural, par la promotion de l’entrepreneuriat agricole des jeunes.



Pour ce faire, "il doit créer en milieu rural les conditions favorables à l’investissement privé. Il s’agit de doter l’intérieur du pays, d’infrastructures agricoles et d’aménagements structurants permettant la mise en valeurs de grands domaines allant de 1000 à 5 000 ha d’un seul tenant", explique le ministère de la Jeunesse, de l’Emploi et de la Construction citoyenne.



Dans cette perspective, les DAC sont destinés à devenir "de véritables agropoles : lieu d’insertion de jeunes diplômés d’écoles de formation aux métiers de l’agriculture et disciplines connexes, mais également de promoteurs privés désireux d’investir le secteur aussi bien dans ses activités de production que dans celles de transformatæion et de services".

