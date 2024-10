En faveur de la jeunesse: Le Fonds de formation professionnelle et technique (3 FPT) célèbre une décennie d'engagement Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2024 à 18:06 | | 0 commentaire(s)| Le Fonds de formation professionnelle et technique (3 FPT) célèbre une décennie d'engagement en faveur de la jeunesse. Elle a mobilisé 90,1 milliards de francs CFA et formé près de 395 000 jeunes depuis sa création en 2014. À l'occasion de cet anniversaire, son directeur général, Babo Amadou Ba, a souligné les réalisations notables et annoncé une série d'activités marquant cet événement.



Accueil Envoyer à un ami Partager