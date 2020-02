En grève ce lundi : les routiers du Sénégal dénoncent le racket des policiers, gendarmes et douaniers Le syndicat des routiers du Sénégal observe une grève ce lundi pour protester contre les tracasseries dont les chauffeurs font l’objet sur la route. Selon leur porte-parole, Ibou Diallo, qui s’est prononcé sur la Rfm, il s’agit ni plus, ni moins de racket de la part « des policiers, gendarmes et douaniers qui encaissent de l’argent qu’ils mettent dans leurs poches au lieu d’établir des contraventions aux chauffeurs coupables d’infractions, pour que l’argent aille dans les caisses du trésor ». Les grévistes qui veulent que ces tarifs soient régularisés, ont crié leur ras-le-bol contre cette grande corruption très souvent décriée.

