En image: De ces quatre Présidents, trois sont tombés... De ces quatre (4) présidents, l'un vient de tomber aujourd'hui -Alpha Condé. Le deuxième en grand boubou blanc, est tombé il y a quelques mois au Mali et celui en Costard est renversé et mis en prison (Mauritanie).

Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Septembre 2021 à 17:30 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos