En instance d’expulsion: Kémi Séba toujours en zone de transit à l’AIBD Le procès en appel de l’activiste Kémi Séba et de Bentaleb Sow qui devait se tenir ce matin a été renvoyé, malgré la demande de comparution immédiate des avocats de la défense. Selon Me Khoureichi Ba, un des avocats de l’activiste, Kémi Séba, arrêté à l’aéroport à son arrivée au Sénégal, avant d’être mis dans un avion, puis débarqué de l’appareil de Brussels Airlines, après avoir fait un scandale dans l’avion ; est toujours en zone de transit de l’aéroport international Blaise Diagne, en attente d’expulsion. Reste maintenant à savoir quand l’activiste va quitter le pays et s’il acceptera finalement d’embarquer à bord d’un vol.

