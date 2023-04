En litige: Free condamné à payer plus de 133 millions FCfa à l’héritière de feu Ismael Ba

Trainée au tribunal de commerce par cette dame, la société Saga Africa Holdings Limited S.A. dite Free Sénégal, a été déboutée par le tribunal de commerce de ses demandes, tendant au rejet du rapport d’expertise et en désignation d’un nouvel expert.



Ainsi, renseigne les « Echos », le tribunal de commerce a homologué le rapport d’expertise établi par Abdoulaye Diouf, expert immobilier, déposé le 1er mars 2022.



Et, Free a été condamnée à payer à Oumou Bâ, agissant en nom et en qualité des héritiers de feu Ismaïla Bâ, la somme de 133.733.448 F Cfa au titre du coût de la remise en état de la villa n°1068 sise à Guédiawaye et met les dépens à la charge de la défenderesse.