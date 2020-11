En marge du Forum du numérique 2020: Sonatel réalise le premier test 5G au Sénégal Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Novembre 2020 à 18:54 | | 0 commentaire(s)| Réinventons ensemble notre futur #connectésfepp #5G. La 5G, c’est quoi ? La 5G, ce n’est pas seulement une nouvelle évolution des réseaux mobiles comme le monde en a connu avec la 3G et la 4G. C’est un véritable saut technologique, destiné à répondre aux besoins croissants de connectivité et à développer de nouveaux services utiles pour l’homme, la société et la planète. Sonatel souhaite accompagner ses clients dans les nouveaux usages numériques, qui se dessinent à court et moyen terme avec la 5G.

Une nouvelle technologie qui permet d’atteindre des débits de connexion en mobilité jusqu'à 10 fois plus rapide que la 4G. On annonce des débits maximum théoriques dépassant 1 Giga bit/s. La latence sera également divisée par 10, ce qui permet une grande réactivité et ouvre ainsi des perspectives extraordinaires pour exploiter la technologie IOT (l’internet des objets). Dans un premier temps, lorsqu’elle sera déployée, la 5G va permettre de connecter plus de monde simultanément, de façon optimale, notamment dans des zones très surchargées.



Mais dans un deuxième temps, la 5G va permettre de développer progressivement de nouveaux usages. Ce 24 novembre 2020, Sonatel a réalisé le premier test 5G au Sénégal en marge du forum du numérique 2020. Les communications en vidéo 360° seront plus fluides et plus simples même en mobilité et enrichies notamment par les technologies de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, pour se former, travailler, communiquer, se divertir et gérer le quotidien.



Etre avec ses proches comme s'ils étaient près de soi Les possibilités qu’ouvre la 5G sont infinies... Nous pourrons visualiser ce qui n’existe pas, comme par exemple projeter directement sur un terrain ce que donnera la construction de sa future maison. Une réalité augmentée à notre service, pour profiter de tous nos usages en mobilité sans interruption.



Le Très Haut Débit en simultané pour tous dans un stade, une gare, un marché, Il sera possible de voyager sans se déplacer, de regarder un match en ayant le sentiment d’être sur le terrain, de visiter un musée depuis son canapé… La réalité virtuelle avec une plus grande interactivité la réactivité extrême de la 5G va changer la donne et permettre l'émergence de nouvelles expériences. Vivre le jeu, le sport, le cinéma, en immersion.



C’est la possibilité d’avoir une classe virtuelle plus étendue, plus collaborative et plus curieuse. L'éducation ...et elles touchent tous les domaines qui comptent dans notre vie. C’est une chaîne de secours plus efficace. La 5G va permettre des examens médicaux pratiqués par les premiers secours et transmis en temps réel à l’hôpital. Ça sera un jour la possibilité d’opérer à distance dans des zones reculées en mêlant robotique et 5G. La santé la 5G ouvrira la porte à des technologies capables d’enrayer au moins partiellement l’engorgement du trafic, d’améliorer la sécurité routière et de diminuer la pollution atmosphérique. La ville, les transports La 5G est une connectivité plus rapide, plus intelligente et plus efficace qui va faire évoluer les métiers d’aujourd’hui et créer ceux de demain.



La 5G apportera aussi une connectivité sans fil dans les usines, les ports, les mines… permettant de renforcer l’automatisation, la digitalisation de certaines tâches ou processus et d’améliorer la sécurité. Un levier de compétitivité pour les entreprises C’est un réseau qui, pour chaque Gigaoctet transporté, consomme 2 fois moins d’énergie que la 4G. Ce sont des antennes qui économisent de l’énergie en s’activant uniquement à la demande.et un réseau qui aura une efficacité énergétique 1 0 fois supérieure à la 4G en 2025. La protection de l’environnement. Ce sont des équipes qui peuvent collaborer à distance,















