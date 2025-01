En mission parlementaire à Saint-Louis : Des députés rencontrent les pêcheurs pour recueillir leurs doléances Une délégation composée de députés du peuple et de membres du Forum civil, ont sillonné la ville tricentenaire pour une mission parlementaire à l'encontre des populations. A cette occasion, une rencontre d'échanges sur les enjeux de la pêche s'est tenue à l'Espace Jeunes de Saint-Louis, entre les pêcheurs et les députés et a permis à ces derniers de savoir l'importance et la nécessité d'accorder plus de considération à ce secteur qui nourrit une bonne partie de notre pays.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Janvier 2025 à 17:25 | | 0 commentaire(s)|

Cette rencontre de contact avec les populations, rendue possible grâce au concours des membres du Forum civil, avec à leur tête, le coordonnateur national Brahim Seck, a été présidée par le député Babacar Ndiaye, président de la commission Energie et Ressources minérales de l’Assemblée nationale, qui a exprimé toute sa satisfaction après des échanges fructueuses avec les communautés.



" Les échanges que nous avons eus aujourd’hui avec les acteurs du secteur de la pêche, nous montrent, contrairement à ce que d'autres pensent, que ce sont des gens qui s’y connaissent. Des gens qui maîtrisent très bien leur secteur ", a laissé entendre l'honorable député Babacar Ndiaye, qui n'a pas aussi manqué de plaider, pour qu'on accorde plus de respect et de considération à l’endroit des acteurs du secteur de la pêche. Il a également évoqué la question de la brèche, promettant de visiter prochainement ce site en question, qui a causé beaucoup de dégâts à nos parents pêcheurs.



" La question de la brèche est revenue dans nos échanges. D’ailleurs nous allons revenir à Saint-Louis pour uniquement visiter la brèche et voir réellement ce qui s’y passe ", a-t-il promis.



Il a aussi soulevé la nécessité d'installer un port de pêche qui est une vieille doléances des pêcheurs de Saint-Louis, pour au moins essayer de contourner la brèche et éviter les accidents qui s'y produisent, non sans évoquer la question de la zone poissonneuse de Diattara, occupée par une plateforme d’exploitation gazière, invitant les autorités à prendre au sérieux cette lancinante question.



A rappeler que cette rencontre avec les populations, riche en enseignements, s'est tenue de l'ancien député Thiamba Seck, de la secrétaire générale adjointe du CLPA de Saint-Louis Fama Sarr, du président du Conseil régional de la jeunesse Adama Kane Diallo, du coordonnateur régional du Forum civil Mouhamadou Lamine Tall et du président du RAMES, Gabriel Barbier.

















Adama Sall (Saint-Louis)

