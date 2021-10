En mode rodage pour son nouvel avion: Après l’Ethiope, Macky Sall s’apprête encore à décoller… A peine revenu d’Ethiopie, où il était allé prendre part à l’investiture du Premier ministre Abiy Ahmed, le président de la République s’apprête encore à reprendre les airs.

Cette fois-ci, il doit se rendre à Dubaï où il va présider, le 13 octobre prochain, la Journée du Sénégal dans le cadre de l’Exposition universelle qui s’y tient justement, nous dit « Le Témoin », qui rappelle que lors de l’exposition universelle de Shanghai, la Journée du Sénégal avait été présidée par le ministre du Commerce, d’alors, M. Amadou Niang, que le président Abdoulaye Wade avait envoyé le représenter.



Mais, pour Macky Sall, aucun événement n’est trop petit, surtout quand il se tient dans un Emirat du Golfe persique, avec la possibilité d’approcher les princes qui y gouvernent !



Rappel encore du journal : avant l’Ethiopie, le Président Sall s’était rendu à New York pour prendre part à l’Assemblée générale des Nations-Unies. Depuis qu’il a acheté un nouvel avion à 60 milliards de francs Cfa, nul ne peut plus le retenir au Sénégal, on dirait !



