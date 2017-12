En partenariat avec l’OIM à Sedhiou : Coumba Gawlo cristallise l’intérêt des associations de femmes et mouvements de jeunes Rédigé par leral.net le Mercredi 20 Décembre 2017 à 11:17 | | 0 commentaire(s)| Dans la cadre de sa tournée de sensibilisation sur l’émigration irrégulière en partenariat avec l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), la chanteuse Coumba Gawlo qui a débuté son périple du Sénégal des profondeurs à Sedhiou, a eu droit à un accueil exceptionnel et symbolique, avec au premier rang, les associations de femmes et les mouvements de jeunes.

Dans le jardin de l’hôtel « la Palmeraie » où l’artiste internationale séjourne avec sa délégation, les associations de femmes conscientes d’avoir une interlocutrice de taille, ont souhaité la bienvenue à la chanteuse, profitant de leur tête-à-tête avec la Diva pour exposer leurs problèmes et solliciter son entregent.



Des problèmes de leadership féminin, de financement, de besoins d’unité de transformation et de labellisation ont été exposés à la patronne de LPE (Lumière pour l’Enfance Coumba Gawlo), qui après avoir pris la mesure des complaintes de ces mères et épouses, s’est engagée à être leur porte-voix auprès des décideurs et partenaires de développement.



Seulement Coumba Gawlo ne manquera pas, dans le cadre de sa mission de sensibilisation, d’exhorter ces braves soutiens de famille à soutenir leurs enfants au lieu de leur mettre la pression, expliquant à ces interlocutrices les dangers liés à l’émigration irrégulière, comme du reste le piège des mariages précoces qui constituent un fléau grave dans la zone. Avec plein d’anecdotes, sur la vie des émigrés clandestins en Europe, la patronne de Fem FM conscientisera surtout les femmes sur leurs responsabilités en tant que mères, félicitant, au passage, les jeunes, conducteurs de motos Jakartas et associations de développement, à constituer l’exemple du refus de la migration irrégulière, du fait de leurs options de rester chez eux pour y gagner leur vie et y réussir.



La Diva à Sedhiou : Impressionnant cortège de sensibilisation escorté de motos Jakarta





Accueillie avec fanfare à Sedhiou où les populations sont sorties spontanément pour lui témoigner affection et amour, Coumba Gawlo a fait le tour de la ville à travers une caravane de sensibilisation. Sur les grands axes de Sédhiou, c’est un impressionnant cortège de motos Jakarta qui a escorté la chanteuse avec une foule enthousiaste qui a repris en chœur les chansons phares de l’artiste. Une très belle entame d’une tournée qui la mènera avec son orchestre à Kolda et Tamba après le concert qu’elle offrira, demain mardi, aux populations de Sedhiou.







