Accueil Envoyer Partager sur facebook En postant un selfie coquin, elle ne s'attendait pas à faire le buzz avec un petit détail surprenant Rédigé par La redaction le 19 Avril 2020 à 13:18 Paula Sophia Garcia Espino n'a pas laissé les internautes indifférents en dévoilant ce cliché d'elle sur les réseaux sociaux...

En publiant un cliché coquin sur les réseaux sociaux, Paula Sophia Garcia Espino ne s'attendait pas à la réaction étonnante des internautes....



Un détail très étonnant



Sur les réseaux sociaux, Paula Sophia Garcia Espino, jeune femme influenceuse, a fait le buzz malgré elle. C'est lors de vacances au Mexique que la jeune femme a voulu immortaliser un instant dans sa salle de bain. Dessus, on la voit mettant en avant son fessier.



Au premier abord, on se dit que cette image n'avait pas pour destination le web. Seulement, étant très étonnée de ce détail, elle n'a pas hésité à la publier elle-même.



Mais alors qu'elle tire la langue face à son miroir dans un tout petit short, les internautes ont réagi pour tout autre chose. En arrière-plan, un petit détail a fait de son cliché un sujet très commenté sur la Toile ...



Les internautes sont amusés



Alors vous allez nous dire qu'est-ce qui pose problème ? C'est la disposition de la pièce. Juste derrière elle, on peut voir le support pour le papier toilette, très loin des WC.



Pourquoi le porte-rouleau est-il si loin de la cuvette ?

S'interroge un internaute, qui a depuis recueilli plus de 20 000 partages sur son post.



Autre petit détail qui tue, pourquoi le porte-serviette est situé sous les WC ?



J'étais surtout focalisée sur mon look. La disposition dans la pièce ne m'avait pas frappée" a souligné la jeune femme, qui ne s'attendait certainement pas à faire autant réagir avec son selfie... du moins pas de cette façon-là...

Retrouvez dans la vidéo juste au-dessus la photo de Paula Espino qui a surpris les internautes.





ohmymag.com

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > L'enfant qui pesait 190 kilos s'est métamorphosé Il confond sa fille avec sa femme pendant toute une nuit