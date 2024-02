En prélude au Magal de Darou Mouhty: La Coalition DéthiéFALL2024 effectue son ziar à Darou Mouhty

« Nous avons été reçus par le Khalife Serigne Bassirou Mbacké Anta Niang et son porte-parole Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khoudoss. Nous avons également rendu visite à Serigne Abdou Mbacké, qui nous a reçus avec tous les honneurs.



Nous les remercions pour l’accueil chaleureux et pour les mots très réconfortants prononcés à notre égard. Nous leur témoignons toute notre gratitude pour les bénédictions et les prières généreuses formulées pour nous et pour le Sénégal. »











Déthié Fall,

Président du PRP,

Candidat à l’élection présidentielle de 2024