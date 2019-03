En prison depuis 4 ans pour apologie du terrorisme : Saër Kébé entame une grève de la faim L’élève Saër Kébé, emprisonné depuis 4 ans maintenant pour apologie au terrorisme, entame une grève de la faim à partir de demain lundi. C’est ce qu’a indiqué son grand frère, Fallou Kébé, ce dimanche, sur la RFM, annonçant que la famille du jeune garçon tiendra un point de presse, cet après-midi à Pikine Guinaw Rail.

« Depuis 2015, Saër est en prison et il n’a pas été jugé. C’est vraiment une situation que nous déplorons. Il a décidé d’observer une grève de la faim, on ne peut l’en dissuader parce qu’il n’en plus de vivre cette situation », a, en effet, indiqué Fallou Kébé. Qui appelle, toutefois, le chef de l’Etat à la clémence pour que son petit frère soit libéré.

Pour rappel, Saër Kébé, élève au lycée Demba Diop de Mbour est incarcéré depuis 2015 pour avoir fait un post Facebook menaçant à l’encontre des Etats-Unis à qui il reproche de soutenir Israël. Il n’a pas été jugé depuis lors.



