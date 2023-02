En prison pour viol, Sitor Ndour jugé le 1er mars

L’ancien directeur général du Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD) et ex-président du Conseil d’administration de la SAED, Sitor Ndour, sera jugé le 1er mars 2023 devant la Chambre criminelle. Sitor Ndour est accusé de viol par A. Thiaw, 17 ans, qui fut sa femme de ménage. Les faits présumés remonteraient au lendemain de la Tabaski et se seraient déroulés au domicile du mis en cause. Les faits ont eu lieu d’après la fille au domicile de son patron. Et Sitor Ndour a toujours nié les accusations de la mineure.



Par ailleurs, souligne "Rewmi", les conseils de la défense avaient déposé une requête aux fins de non-lieu et de mainlevée d’office du mandat et la mise en liberté provisoire. Pour eux, il n’y a aucun élément qui pourrait convaincre le juge de renvoyer l’affaire devant une juridiction de jugement. Elle rappelle que Sitor Ndour a toujours nié les faits et aucun document ajouté au dossier ne l’a chargé, bien au contraire.



Ces faits de viol présumé ont eu lieu juste au lendemain de la Tabaski de l’année dernière, au domicile du désormais ancien président du Conseil d’administration de la Société d’aménagement et d’exploitation des Terres du Delta (Saed). Ce dernier a toujours rejeté les accusations.