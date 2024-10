En provenance de Bissau, un cargo avec 3 tonnes de cocaïne arraisonné par la Marine espagnole

La Guinée Bissau est encore tristement au devant de la scène médiatique avec la saisie de plus de trois tonnes de cocaïne sur un cargo arraisonné au large des Îles Canaries d’un cargo. Ledit navire avait quitté quelques jours auparavant le Port de Bissau. Les douanes françaises et espagnoles […]<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;"><span style="font-size: 18pt;"><strong>Guinée</strong></span> </span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 18pt;"><strong><span style="font-family: arial, helvetica, sans-serif;">La Guinée Bissau est encore tristement au devant de la scène médiatique avec la saisie de plus de trois tonnes de cocaïne sur un cargo arraisonné au large des Îles Canaries d’un cargo. Ledit navire avait quitté quelques jours auparavant le Port de Bissau. </span></strong></span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Les douanes françaises et espagnoles ont collaboré pendant un mois dans la zone « sensible » au narcotrafic des Canaries. Seize personnes ont été interpellées au total et près de 4 tonnes de cocaïne a été saisie, a indiqué le gouvernement français ce jeudi 10 octobre. Le navire, nommé RAS et battant pavillon tanzanien, avait quitté la Guinée-Bissau. Dix membres de l’équipage ont été arrêtés.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">L’information a été confirmée à Lusa par une source de la police judiciaire guinéenne, qui a expliqué que l’organisation a collaboré avec différentes agences internationales pour lutter contre le trafic de drogue pour le « succès » de cette opération réalisée le 04 dernier.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">« PJ a apporté tout le soutien nécessaire au succès de l’opération », a déclaré la source, qui a promis « plus de détails » à mesure que les informations seront disponibles par les agences internationales.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Sur son site internet, le Centre d’opérations maritimes-Narcotiques et d’analyse, basé à Lisbonne, rapporte que la saisie a eu lieu sur un navire battant pavillon tanzanien chargé de 3 281 kilogrammes de cocaïne. Les 10 personnes à bord du navire ont été arrêtées et traduites devant la justice espagnole.</span></h5>

<h5 style="text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: arial, helvetica, sans-serif;">Le <a href="https://atlanticactu.com/exclusivite-un-avion-transportant-plus-dune-tonne-de-cocaine-intercepte-a-laeroport-de-bissau-video/"><span style="background-color: #ff0000;">7 septembre dernier, plus de 2 600 kg de cocaïne</span></a> avaient été saisis à l’aéroport de Bissau dans un jet en provenance du Venezuela. La drogue avait été incinérée conformément à la législation locale.</span></h5>

Source : https://atlanticactu.com/en-provenance-de-bissau-un-cargo-avec-3-tonnes-de-cocaine-arraisonne-par-la-marine-espagnole/















