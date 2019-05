Accueil Envoyer Partager sur facebook En route pour Dakar: Quand Castaner fait du Le Pen ! Rédigé par Mamadou Mangane le 20 Mai 2019 à 11:44 Etonnantes déclarations du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner lors de son voyage à Tbilissi, la capitale de la Géorgie... Elles sont habituellement tenues, en notre pays, par ceux qu'ils vouent particulièrement aux gémonies.

"Il n'est pas normal que la Géorgie soit le premier pays d'origine pour les demandes d'asile en France, loin devant les Syriens et Erythréens", s'est-il exclamé !



Et pour cause ! A sa connaissance comme à la nôtre, la Géorgie est un pays en paix et "la lutte contre l'immigration irrégulière doit être une priorité", a-t-il martelé, précisant même que "cette immigration prive de forces vives la Géorgie".

7005 Géorgiens ont en effet déposé en 2018 une demande d'asile, soit... une hausse de 256% ! (les demandes enregistrées pour la même année par l'Ofpra se montant à 123625, soit une augmentation de 22,7% "seulement".

Décidément, très en verve et plus encore très remonté contre cette soudaine empathie des Géorgiens pour notre pays, le ministre a insisté sur la "dette médicale" qui augmente à cause de ceux "qui viennent se faire soigner en France (avec) des coûts de plusieurs centaines de milliers d'euros pour une pathologie" alors qu'en Géorgie, justement, "rien ne justifie cette venue" : "Nous veilleront dorénavant à ce que cette dette soit honorée et payée par celle et ceux qui sont directement concernés"... Du Le Pen père et fille dans le texte, non ?

Vous en voulez encore ? Soit : Castaner a également préconisé " des mesures fortes pour faire comprendre à celles et ceux qui rêvent d'un asile dans notre pays qu'il est voué à l'échec et que nous procéderons de façon systématique au retour dans le pays d'origine"

Ira-t-il bientôt jusqu'à informer les réfugiés syriens en France les vrais comme les faux que ce pays, dans son immense majorité, est désormais pacifié depuis la fin du califat de Daesh ? Et qu'ils sont eux aussi des "forces vives" qui manquent à sa reconstruction... Qui sait ! Accueil Partager sur facebook



