En route vers la mouvance présidentielle ? Malick Gackou se heurte au refus des jeunes de son parti Même si la clameur l’annonce dans la mouvance présidentielle, Malick Gackou devra convaincre les jeunes de son parti qui visiblement ne veulent pas de son retour auprès de Macky Sall. ils l’ont fait savoir hier, lors de la cérémonie de don de kits de maternité de la fondation Maternité solidaire dirigée par le leader du Grand parti au poste de santé de Djiddah Thiaroye Kao.

Rédigé par leral.net le Jeudi 12 Novembre 2020 à 08:06 | | 0 commentaire(s)|

Même si la rumeur de son retour avait atterri à la place publique, Malick Gackou se heurte au refus des jeunes de son parti de suivre les traces de son ex-mentor Idrissa Seck qui a rejoint le gouvernement lors du dernier remaniement.



« Nous restons dans l’opposition, nous n’irons pas au pouvoir », clamaient les jeunes du Grand Parti venus assister à la cérémonie de don de kits de maternité au poste de santé de Djiddah Thiaroye Kao.



Pour Maham Fall, porte-parole des jeunes du Grand Parti de cette localité, beaucoup pensent que Malick Gackou ne suivra les pas d’Idrissa qui a rejoint le Macky. Mais que nenni ! dira le jeune garçon qui estime que la jeunesse joue un rôle important dans le Grand Parti et que par ricochet, « le président Malick Gackou devra s’entretenir avec nous avant de donner son aval à Macky Sall ».



De l’avis du coordonnateur des jeunes, les retrouvailles entre le président Macky Sall et le leader du Rewmi relèvent de la pure combine et Malick Gackou ne va pas tomber dans ce piège. Prenant la parole, le leader du Grand Parti a eu droit à des clameurs hostiles. « On dit non au ralliement », criaient les amis de Maham Fall.



Semblant prêter une oreille attentive aux jeunes de son parti, l’ancien ministre des Sports de soutenir que c’est un message fort que viennent de lancer les jeunes de Djiddah Thiaroye Kao et qu’« il faut écouter les jeunes ». Il se réjouit de l’engagement de ces jeunes qui, dit-il, sont déterminés à servir leur pays à leur manière.

L’As



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos