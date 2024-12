En tournée au Sénégal : Le Khalife général des Khadres offre 60 millions FCfa aux sinistrés de la crue du fleuve Sénégal Rédigé par leral.net le Mardi 10 Décembre 2024 à 20:34 | | 0 commentaire(s)|

Dans un élan de solidarité exemplaire, le khalife général des khadres en Mauritanie et en Afrique de l’Ouest, Cheikh Abdoul Aziz Ould Cheikh Aya Ould Cheikh Talibouya Ould Cheikhna Cheikh Saadbou, a marqué son passage à Saint-Louis par un geste humanitaire remarquable. En effet, en séjour à Saint-Louis et dans la région Nord, il a offert une enveloppe de 60 millions de francs CFA aux sinistrés des récentes crues du fleuve Sénégal. Un geste salué par tous La cérémonie de remise des fonds, organisée sous la présidence du gouverneur de la région, a réuni autorités locales, fidèles et communautés touchées par les inondations. Le don a été unanimement salué, autant pour son ampleur que pour la symbolique forte qu’il représente. Selon plusieurs témoignages recueillis sur place, ce geste traduit une profonde empathie envers les populations affectées par les catastrophes naturelles. Dans son allocution, le Khalife général a mis en lumière les liens historiques et culturels unissant le Sénégal et la Mauritanie, deux nations voisines partageant une longue tradition de coopération spirituelle et sociale. Il a également rappelé le rôle des confréries (tarikhas) dans la préservation de ces relations fraternelles. « L’unité entre nos peuples est un pilier de nos valeurs spirituelles et humaines. C’est ensemble que nous devons surmonter les épreuves », a-t-il déclaré. Une mission spirituelle et sociale Ce voyage s’inscrit dans la continuité de la mission du vénéré Cheikhna Cheikh Saadbou, grand-père du khalife, connu pour son engagement spirituel et social. En apportant son soutien aux sinistrés, le Khalife général des khadres perpétue cet héritage, mettant en pratique les principes de générosité et de compassion qui caractérisent l’ordre des khadres. Par ce geste, Cheikh Abdoul Aziz réaffirme non seulement le rôle des leaders religieux comme acteurs clés du développement communautaire, mais aussi l’importance de la solidarité transcendant les frontières nationales.



Source : Source : https://senemedia.com/annonce-77535-en-tourne-au-s...

