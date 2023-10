En tournée dans le nord du Sénégal : Dr. Abdourahmane Diouf dresse un tableau sombre du monde rural

C’est le leader du parti Awale, par ailleurs candidat de la Coalition Abdourahmane2024, qui s’exprime ainsi sur sa page Facebook. Dans le Sénégal des profondeurs, il n’a pas tardé à dresser un tableau qu’il trouve pas du tout reluisant, nous dit "Le Grand Panel".



Pourtant, se désole le candidat déclaré, « la réalité sur le terrain révèle une véritable crise économique. Le Sénégal rural souffre énormément, et face à cette souffrance, nos gouvernants semblent ne proposer qu’une réponse inadéquate : reproduire à l’échelle nationale des politiques qui ne correspondent que partiellement, aux réalités vécues par nos concitoyens injustement négligés ».



Pour le docteur Abdourahmane Diouf, « les problèmes sont profonds et se manifestent de manière constante sur le terrain : une crise économique généralisée, le manque insupportable de services publics de base, l’absence d’activités économiques locales bien structurées, un déficit flagrant en termes d’infrastructures de développement cohérentes, l’absence totale de réseau de transport collectif, une stratégie qui favorise les villes au détriment des régions, une dépopulation galopante, sans oublier les déserts médicaux, pour n’en citer que quelques-uns ».



Toujours selon "Le Grand Panel", dace à un tel tableau, Dr. Diouf ne désespère point. « L’espoir subsiste et un changement de paradigme complet est à notre portée. C’est pourquoi, en tant que candidat de la coalition Abdourahmane 2024 à la prochaine élection présidentielle, je m’engage devant la nation entière, à mettre fin définitivement aux déséquilibres et aux lacunes qui affligent le Sénégal. En parallèle, je travaillerai en étroite collaboration avec les collectivités territoriales pour revitaliser les régions intérieures du Sénégal. Cette démarche impliquera la mise en place de moyens et de politiques publiques adaptés aux besoins de nos villes », argumente-t-il.