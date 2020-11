En visite à Dakar après sa libération : Soumaïla Cissé remercie le peuple sénégalais

Après sa libération, le 8 octobre dernier, par le groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans, l’opposant malien, Soumaïla Cissé, a séjourné au Sénégal, un pays qu’il connait pour y avoir fait ses études. Selon Le Soleil, sur sa page Facebook, il a expliqué que son déplacement avait pour but de remercier le peuple sénégalais dans son ensemble pour sa «précieuse aide».



Il a tenu à remercier, souligne le journal, ses «nombreux amis et camarades de promotion de l’Université de Dakar». Le leader de l’opposition malienne a été kidnappé le 25 mars 2020, alors qu’il était en campagne dans le nord du pays pour les élections législatives. Il a déclaré avoir également rencontré la communauté malienne à qui il a exprimé toute sa gratitude pour ses prières et son soutien.



Soumaïla Cissé a révélé aussi avoir été reçu par le Président de la République, Macky Sall. Le leader de l’Union pour la République et la démocratie (Urd) a exprimé toute sa reconnaissance pour les actions multiformes menées pour sa libération.









