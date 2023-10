En visite à Tambacounda : Mimi Touré meurtrie par la situation des détenus politiques L’ancienne Première ministre a été choquée après sa visite des détenus politiques à la maison d’arrêt et de correction de Tambacounda, nous informe "L'As"

Selon Aminata Touré, c’est le cœur meurtri qu’elle a quitté la prison de Tamba où croupissent le responsable départemental de Mimi2024 Souleymane Dembélé et 37 autres détenus politiques dont le responsable départemental et la responsable des Jeunesses de Pastef, respectivement Abdou Mbacké Samb et Zahra Wagué.



La candidate déclarée à l’élection présidentielle du 25 février 2024 s’indigne du « traitement infligé à d’honnêtes citoyens qui n’ont commis aucune infraction ».



Ainsi Mimi Touré exige la libération de tous les détenus d’opinion estimés à plus de 2000 prisonniers. Il est urgent, à ses yeux, que tous les démocrates se mobilisent pour en finir avec toutes ces injustices en battant à plate couture le candidat « mackyé» de BennoBokk Yaakaar, Amadou Ba.



