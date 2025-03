En visite à Touba : Ces propos affectueux de Serigne Mountakha Mbacké qui devraient motiver à vie Bassirou Diomaye Faye

« A travers ses paroles que j’a écoutées et réécoutées, j’ai vu ta foi en DIEU... Et j’ai la certitude que tu as une foi ancrée en DIEU. Ces affections nous lient du profond de mon cœur ! Et c’est ce témoignage que je voulais lui porter, pour qu’il l’entende de ma bouche… et je n’attends rien d’autre de toi . De ma vie, je ne privilégie rien d’autre que ce qui nous mènent vers LUI. Et je prends DIEU à témoin ! », tels sont traduits en wolof, les propos du guide religieux !



Que lui prête une très longue vie accompagnée d’une très bonne santé ! Ainsi qu’à tous nos guides religieux, nos régulateurs sociaux, surtout en cette zone de turbulence et d’incertitude mondiales !