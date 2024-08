En visite à l’Ecole nationale des mines et de la géologie: Ngagne Demba Touré met l'accent sur le développement des compétences minières

Le tout nouveau directeur de la Société des mines du Sénégal (Somisen) a effectué, ce jeudi, une visite à l’École nationale supérieure des mines et de la géologie. Ngagne Demba Touré, qui a rencontré le directeur de l’établissement Mahamadane Diène, a indiqué que son déplacement s’inscrit dans le cadre de «six objectifs majeurs, touchant six secteurs essentiels : l’industrie, l’agriculture, les infrastructures, la transition énergétique, les services et la technologie, ainsi que les finances publiques».



D'aprés Bes Bi, il a aussi assuré que la quête de la souveraineté économique passe inévitablement par la «réappropriation des ressources naturelles et la gestion endogène des substances minérales». Tout en soulignant «la nécessité de mettre l’accent sur la formation, le développement des compétences, l’innovation et la recherche-développement» comme des «éléments essentiels pour doter le pays d’un capital humain qualifié, capable de soutenir et de dynamiser le secteur minier».

