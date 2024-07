En visite au Sénégal : Le Directeur général de l’Afd, Rémy Rioux fait le point avec les nouvelles autorités

Selon un communiqué de presse, l’objectif de cette visite était de faire le point avec les nouvelles autorités sénégalaises sur le partenariat avec le Groupe Afd.



«Les entretiens avec le Ministre Secrétaire général du Gouvernement, le Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale, la Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture et le Secrétaire d’Etat rattaché au Ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Elevage, ont permis d’échanger sur les axes stratégiques du programme du nouveau gouvernement sénégalais de façon à réaligner le portefeuille d’activités et pour travailler à de nouvelles méthodes de travail », lit-on dans le document.



Selon la même source, Rémy Rioux a confirmé la volonté de réorienter et restructurer notre coopération selon les lignes fixées par le nouveau gouvernement du Sénégal et le Chef de l’Etat et d’innover avec nos partenaires.



« Un changement de méthode a été discuté pour adapter les outils financiers de l’Agence, partager d’autres expériences internationales, renforcer l’appropriation et le contenu local des projets et engager une réflexion sur le renforcement du système financier pour mieux mobiliser les ressources domestiques et de la coopération internationale », précise-t-on.



Le groupe Afd finance, accompagne et accélère les transitions nécessaires pour un monde plus juste et résilient. Il contribue ainsi à mettre en œuvre la politique de la France en matière de développement durable et de solidarité internationale. C’est avec et pour les populations que nous construisons en lien avec nos partenaires des solutions partagées dans plus de 160 pays, ainsi que dans 11 départements et territoires ultramarins français.





«Notre objectif ? Concilier développement économique et préservation des biens communs : le climat, la biodiversité, la paix, l’égalité femmes- hommes, l’éducation ou encore la santé. Nos équipes sont engagées dans plus de 3 600 projets sur le terrain, contribuant ainsi à l’engagement de la France et des Français en faveur des Objectifs de développement durable (Odd) », lit-on dans le document.

Adou FAYE





